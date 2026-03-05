Un miracolo di estetica milanese Chiacchierata con il costumista Gianluca Sbicca e con Silvia Zavattini

Un'occasione di approfondimento sulla scena milanese si è svolta con una chiacchierata tra il costumista Gianluca Sbicca e Silvia Zavattini. Durante l'incontro sono stati affrontati aspetti relativi al lavoro nel settore, senza discorsi su cause o motivazioni. Si è parlato di estetica e di come il talento dei professionisti influenzi l'ambiente artistico della città, senza aggiungere interpretazioni personali.

Alternanza di toni di colore, di registro lessicale, per il "Miracolo a Milano" nella versione teatrale di Paolo Di Paolo e la regia di Claudio Longhi (Photo courtesy.®MasiarPasquali) Manie, vezzi per le cravatte di lana, e costumi in bianco e nero per la prima della versione teatrale del film più poetico della storia, "Miracolo a Milano", in programma al Piccolo Teatro I miracoli non avvengono spontaneamente, neanche al cinema, tanto meno a teatro dove l'intervento del bravo montatore non è previsto. In ogni caso, perché i miracoli accadano, è necessario che si diano certe condizioni, per esempio la predisposizione dell'autore a credere nelle favole o, al contrario, il suo cinismo assoluto, tipo Saul che resta fulminato dalla Rivelazione sulla via di Damasco.