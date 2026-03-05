Un lupo guida un branco di cuon il cane rosso asiatico | la scena rarissima ripresa in India

In India è stato catturato un episodio insolito: un lupo è stato osservato mentre conduceva un branco di cuon, un canide selvatico presente in diverse zone dell’Asia. La scena, rara da documentare, è stata anche ripresa in video. Il fatto ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati di fauna selvatica, che ora analizzano il comportamento del lupo nel suo ambiente naturale.

In India, un lupo è stato osservato e filmato mentre guidava un piccolo branco di cuon, un canide selvatico diffuso in Asia. Il lupo restava quasi sempre in testa, indicando la direzione degli spostamenti del gruppo.