un libro conferma che il couturier preferito della regina elisabetta ii era davvero una spia in tempo di guerra

Un nuovo libro pubblicato dalla giornalista Justine Picardie rivela che il couturier preferito della regina Elisabetta II era in realtà una spia durante la guerra. Nel volume, l’autrice analizza il ruolo simbolico delle scelte di stile della famiglia Windsor e condivide alcuni aneddoti personali che coinvolgono i membri della famiglia reale e il mondo della moda. La pubblicazione si concentra sui collegamenti tra moda e politica nel contesto storico.

Justine Picardie, autrice anche della biografie di Coco Chanel e di quella di Catherine Dior, è sposata con Philip Astor, l'erede dell'antica dinastia di origine americana che ha avuto il principe Filippo come padrino. Grazie a lui, la scrittrice ha avuto la possibilità di intrattenersi alcune volte con la regina Elisabetta. In uno di questi incontri ebbe addirittura l'ardire di chiederle del ruolo avuto da Hardy Amies come tenente colonnello del SOE, lo Special Operations Executive. Il SOE era...

