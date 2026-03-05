Un laboratorio informatico in Kenya ridando vita a computer usati | iniziativa simbolica dell’Iti Lucarelli

Questa mattina è stata presentata l’iniziativa “Iti Lucarelli for Kenia,” un progetto che coinvolge un laboratorio informatico in Kenya. L’obiettivo è di ridare vita a computer usati, recuperando apparecchi che altrimenti sarebbero stati smaltiti. La proposta mira a fornire strumenti tecnologici a scuole e comunità locali, contribuendo così all’accesso all’istruzione digitale.

La raccolta di prodotti tecnologici e un'attività di formazione sono gli elementi portanti di questo progetto innovativo e nobile che coinvolge la gioventù studentesca sannita, che punta anche ad un'idea collaterale, ma altrettanto nobile e fondamentale come la nascita di start up per ripristinare i prodotti tecnologici per metterli a disposizione di iniziative ed attività benefiche soprattutto se curate da Associazioni umanitarie eno profit. Il progetto dell'Istituto Industriale Lucarelli nasce con l'obiettivo di dare nuova vita a dispositivi tecnologici non più utilizzati, trasformandoli in strumenti concreti di formazione, inclusione e crescita per studenti e comunità locali.