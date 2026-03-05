A bordo degli aerei di La Compagnie, compagnia aerea francese specializzata in voli di classe Business, è possibile gustare un drink firmato Camparino in Galleria. Tra le esperienze offerte c’è anche la possibilità di sorseggiare un Sakura a 30.000 piedi di altezza, un cocktail che accompagna i passeggeri durante il volo. Queste iniziative sono parte delle “attivazioni” promosse dalla compagnia.

Un Sakura a 30mila piedi. Firmato Camparino in Galleria. È una delle esperienze (in gergo si chiamano “attivazioni”) che è possibile vivere a bordo degli aerei de La Compagnie, la compagnia aerea francese 100 per cento Business Class. Chi scrive l’ha provata il giorno della Befana sul volo che da Milano Malpensa lo ha portato a New York Newark. Due mixologist del celebre bar vista Duomo, Tommaso e Cristina, hanno percorso con il loro carrellino perfettamente attrezzato il corridoio tra le due file di posti proponendo ai passeggeri due cocktail estratti dalla carta del locale, uno per chi si sentiva “buono” e uno per chi si sentiva “cattivo”, secondo le regole tradizionalmente meritocratiche dell’Epifania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un drink di Camparino in Galleria sui voli de La Compagnie

