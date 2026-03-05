Nel mondo del calcio, molte storie di tifosi iniziano in modo semplice, con bambini che seguono le proprie passioni fin da piccoli. In un recente derby, è emerso che uno dei giocatori dell'Inter era da giovane ultrà del Milan, mentre un bambino con lo zio andava allo stadio. Inoltre, una maglia dell'Inter è stata vista in Francia e un tifoso svizzero ha assistito a una partita a San Siro per vedere Messi.

Luka che pensava a San Siro e alla guerra, Ange-Yoan che guardava al derby da lontano, Francesco che arrivava da Melegnano con gli amici. Gli uomini del derby di domenica sono stati bambini e hanno guardato Milan-Inter in tv o allo stadio. Qualcuno con spirito neutrale, altri con la sciarpa. In otto nomi, otto storie di ragazzi tifosi diventati protagonisti della loro partita preferita. No, non tutti sono italiani (nemmeno il primo). No, non tutti giocano per la loro squadra preferita. La fede rossonera di Luka Modric nasce da bambino, quasi per gioco. Non ha ancora 13 anni quando il papà gli regala una tuta del Milan: da quel momento la indossa sempre, giorno e notte, con l’orgoglio di chi ha già scelto la propria squadra del cuore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un derby da ragazzi: per chi tifavano i giocatori da piccoli? Uno dell'Inter è stato ultrà del Milan...

Milan-Inter, chi sarà l’arbitro del derby? Cesari: “Due nomi, uno nettamente favorito”Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma domenica 8 marzo alle 20:45.

Bologna Inter, da Cocchi e Taho passando per Cinquegrano e Kacmarski: chi sono i ragazzi dell’U23 convocati da Chivudi Giuseppe ColicchiaBologna Inter: alla scoperta di Cocchi, Taho, Cinquegrano e Kacmarski! Chi sono i ragazzi dell’U23 convocati da Chivu Tra i...

Milan-Inter, Serena e Collovati litigano dopo 42 anni su un gol nel derby: Sassi lo diede a me alla moviolaL'ex bomber Serena replica a Collovati dopo aver letto un'intervista alla Gazzetta e gli rinfaccia di essere andato subito dai giornalisti ad attribuirsi la paternità della rete ... sport.virgilio.it

Ferrara: «Il Napoli entrerà in Champions. Inter favorita nel derby»L’ex difensore Ciro Ferrara è intervenuto a margine dell’inaugurazione del nuovo campo dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano, parlando di calcio giovanile, della corsa Champions in Serie A, ... napolipiu.com

Calciomercato.it. . THURAM VIA DALL'INTER I QUATTRO ostacoli alla cessione del francese: VARIABILE Mondiale - facebook.com facebook

#Materazzi: "In carriera ho baciato solo le maglie di #Inter, Perugia e Nazionale. #Triplete dopo la disfatta del 2002 la chiusura di un cerchio" x.com