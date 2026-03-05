Un nuovo farmaco, un oligonucleotide antisenso definito come “cerotto genetico”, ha ridotto i sintomi della sindrome di Dravet. Si tratta di una forma rara e grave di epilessia congenita, per la quale esistono poche opzioni terapeutiche. I risultati ottenuti finora sono stati considerati promettenti nel trattamento di questa condizione.

Un oligonucleotide antisenso, definito come “ cerotto genetico ”, ha mostrato risultati promettenti nel trattamento della sindrome di Dravet, una forma rara e grave di epilessia congenita con poche opzioni terapeutiche. I dati provengono da studi clinici di fase 12a condotti presso l’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago e pubblicati sul prestigiosissima rivista New England Journal of Medicine. La sindrome di Dravet, che colpisce bambini tra i 2 e i 18 anni, è caratterizzata da convulsioni, deficit cognitivi, disturbi della comunicazione e del comportamento, disfunzioni motorie, ritardi della crescita e tratti autistici. La malattia è legata a mutazioni nel gene Scn1a, che porta alla produzione solo parziale della proteina del canale del sodio essenziale per la funzione neuronale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un “cerotto genetico” contro la Sindrome di Dravet, così un farmaco ha ridotto i sintomi

Sindrome di Patau: Studio genetico, diagnosi precoce e supporto alle famiglie di fronte a questa rara trisomia.La Sindrome di Patau, una rara condizione genetica causata dalla presenza di una copia extra del cromosoma 13, rappresenta una sfida medica e umana...

Infermiera sbaglia cerotto e applica farmaco a base di Fentanyl, paziente muore: indagata per omicidio colposoLa procura di Ravenna ha chiesto per l’infermiera il rinvio a giudizio per omicidio colposo.

Tutti gli aggiornamenti su Un cerotto genetico contro la Sindrome....

Al Buzzi di Milano nasce un ambulatorio multidisciplinare per due epilessie geneticheSindrome di Dravet e la Sindrome da Deficit del Trasportatore del Glucosio: due malattie neurologiche genetiche che colpiscono i bambini fin dai primi mesi di vita con sintomi simili ... corriere.it

Giornata internazionale Sindrome di Dravet. Una grave forma di epilessia farmacoresistente che colpisce 1 neonato su 22.000Il 23 giugno organizzate attività di sensibilizzazione su questa patologia. Circa il 17% dei pazienti non raggiunge l'età adulta a causa di incidenti o diverse complicazioni della malattia. Le persone ... quotidianosanita.it