Un Buy european annacquato che apre ai partner di fiducia

La Commissione europea ha annunciato un piano per l’accelerazione industriale, definendo un “Buy European” che si apre anche a partner di fiducia. L’obiettivo è rafforzare le filiere produttive all’interno dell’Unione, coinvolgendo aziende e stati membri in nuove strategie di approvvigionamento. La proposta, che mira a sostenere la competitività europea, viene presentata come un passo importante per l’indipendenza economica del continente.

La Commissione europea presenta il piano per «l'accelerazione industriale». Si tratta di un insieme di regole per sostenere con soldi pubblici nazionali o locali l'industria europea a basse emissioni in settori strategici come quello siderurgico, automobilistico, chimico e della clean energy (ad esempio batterie o pannelli solari). Lo scopo dichiarato dall'esecutivo europeo è quello di portare il settore manifatturiero dall'attuale 14%,3 del Pil fino al 20% nel giro di 10 anni.