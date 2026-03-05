Un busto in Cattedrale per Gregorio X la proposta alla conferenza sul Papa piacentino
Durante una conferenza dedicata al Papa piacentino, è stata avanzata l’idea di collocare un busto di Gregorio X nella Cattedrale locale. La proposta prevede di seguire l’esempio di quello dedicato a san Giovanni Battista Scalabrini, che si trova all’interno della stessa chiesa. Gregorio X è riconosciuto come l’unico Papa piacentino secondo gli storici.
Partecipata conferenza con il presidente della Dante Alighieri Roberto Laurenzano a cura dell’Associazione Piacenza Città Primogenita in collaborazione con la Banca di Piacenza «Un busto nella nostra Cattedrale, come quello dedicato a san Giovanni Battista Scalabrini, anche per Gregorio X, unico Papa piacentino da tutti gli storiografi valutato come un grande Pontefice». La proposta è del presidente della Società Dante Alighieri, comitato di Piacenza, Roberto Laurenzano, lanciata in chiusura del suo appassionato intervento alla conferenza dedicata appunto a Gregorio X e organizzata al PalabancaEventi (Sala Panini) dall’Associazione Piacenza Città Primogenita in collaborazione con la Banca di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
