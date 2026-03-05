In questa commedia familiare, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele interpretano due genitori che si trovano a vivere situazioni divertenti e impreviste. Il film, intitolato

La nostra recensione di Un bel giorno, commedia familiare diretta da Fabio De Luigi, affiancato da Virginia Raffaele. La commedia Un bel giorno vede Fabio De Luigi tornare nella sua comfort zone della family comedy, questa volta accanto a Virginia Raffaele. Il film punta su equivoci, contrasti tra personaggi e dinamiche familiari già note e, pur affrontando temi contemporanei come genitorialità, bullismo e disabilità con leggerezza, resta un intrattenimento gradevole. Un bel giorno – Fabio De Luigi e Virginia Raffaele (foto Loris T. Zambelli) Un uomo vedovo circondato da donne. Tommaso è un uomo rimasto vedovo, che dopo la dipartita della moglie, si è ritrovato a crescere da solo quattro figlie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Un bel giorno, recensione: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano genitori della risata

Un bel giorno, recensione: una buona commedia nel segno di Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleFabio De Luigi e Virginia Raffaele si ritrovano in una nuova commedia che li vede impegnati tra una relazione da far nascere e ingombranti segreti da...

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi genitori single in “Un bel giorno”: «Le famiglie sono ectoplasmi»(askanews) – Dopo Tre di troppo Fabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano a fare coppia sullo schermo con la commedia Un bel giorno sempre diretta...

Tutto quello che riguarda Un bel giorno recensione Fabio De Luigi....

Temi più discussi: Un bel giorno, la recensione del film di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele; Un bel giorno, recensione: una buona commedia nel segno di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele; Un bel giorno | Film | Recensione; Un Bel Giorno recensione film di e con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Maria Gifuni [Anteprima].

Un bel giorno: la recensione del film con Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleAl cinema il nuovo film di Fabio De Luigi tra commedia romantica e family movie. La nostra recensione di Un bel giorno ... filmpost.it

Un bel giorno, recensione del film con Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleFabio De Luigi e Virginia Raffaele in una commedia luminosa sulle seconde possibilità e sul coraggio di amare quando si è grandi. cinefilos.it

Oggi non è un giorno qualunque. Oggi è davvero #UnBelGiorno! La spumeggiante coppia Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, vi aspetta ORA AL CINEMA in una nuova commedia per tutta la famiglia, regia di Fabio De Luigi. Dove vederlo: https://bit.ly/4qG0i - facebook.com facebook

Da oggi AL CINEMA con @01Distribution #UnBelGiorno di Fabio De Luigi. Cosa accade quando due adulti “un bel giorno” si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente Una produzione @lotusproduzioni, una società @Leo x.com