Nella notte del 3 marzo, la polizia di Stato è intervenuta a Monza dopo una segnalazione di rapina ai danni di un tassista. Un ragazzino di 18 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato il conducente, che era stato minacciato con un'arma. Si tratta di un episodio che si aggiunge a un’altra aggressione avvenuta a Triante, dove un tassista era stato accoltellato durante una corsa.

Un’altra aggressione a un tassista. Dopo l’uomo accoltellato per una corsa da 20 euro a Triante un paio di settimane fa, nella notte del 3 marzo la polizia di Stato è intervenuta a Monza a seguito della segnalazione di una rapina ai danni di un tassista. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, un giovane di 18 anni, cittadino italiano di origine nordafricana, dopo aver richiesto una corsa come normale passeggero, giunto nei pressi della destinazione indicata ha estratto improvvisamente un coltello a scatto, puntandolo al volto del conducente e minacciandolo di morte. Sotto la minaccia dell’arma, la vittima è stata costretta a consegnare il denaro contante in suo possesso, pari a 135 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un altro tassista aggredito. Rapinato da un cliente armato: arrestato un ragazzo di 18 anni

