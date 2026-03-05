Ultimo saluto a Primo Ori | Mio padre l’imprenditore che salvò le distillerie

È morto all’età di 94 anni Primo Ori, imprenditore della provincia noto per aver mantenuto viva la tradizione delle distillerie con l’acquisizione dell’azienda Moccia nel 1973, contribuendo alla storia dello Zabov. La sua attività si è concentrata su vari settori produttivi, consolidando la presenza della sua impresa locale. Il suo nome è legato a un’importante fase della produzione di distillati nella regione.

Si è spento all'età di 94 anni Primo Ori, noto imprenditore della nostra provincia, attivo in vari comparti produttivi a cominciare da quello delle distillerie dove di fatto ha voluto proseguire un'autentica storia – quella dello Zabov – acquisendo nel 1973 l'azienda Moccia. In quegli anni, infatti, venne coinvolto nel salvataggio delle distillerie prima entrando nella società con il 50% delle quote, poi acquisendone la totalità delle azioni. Come spiega la figlia Cinzia che da tempo guida la società, il padre Primo operò in modo diretto per 6-7 anni all'interno dell'azienda "ordinandola dal punto di vista finanziario e della governance" ma anche inserendo personale più preparato alle nuove sfide e creando una direzione commerciale.