Ucraina Meloni sente Zelensky | indispensabile unità veduta Ue-Usa

Oggi la presidente del Consiglio ha chiamato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La conversazione ha riguardato questioni di attualità internazionale e ha sottolineato l’importanza di mantenere unita la visione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico sulle tematiche discusse o sui contenuti specifici della conversazione.

Roma, 5 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio – riferisce una nota di palazzo Chigi – ha permesso un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina e sui prossimi passi da compiere, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente. I due leader hanno ribadito quanto, soprattutto in questa fase, sia indispensabile l’unità di vedute tra partner europei e americani e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace, il cui esito tocca interessi europei fondamentali ed è determinante per la stabilità e sicurezza del continente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

