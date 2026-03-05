Uccise i ladri durante il furto nella sua abitazione | riconosciuta la legittima difesa per l' imprenditore cilentano

Un imprenditore cilentano ha sparato e ucciso un ladro durante un furto nella sua abitazione a Foria di Centola. Un altro ladro è stato ferito durante l’incidente, che risale a giugno scorso. La sentenza ha riconosciuto la legittima difesa dell’uomo, che si trovava nel suo domicilio quando è avvenuto l’episodio. La decisione conclude il procedimento legale avviato in seguito all’accaduto.

Prima svolta nel caso dell’imprenditore Aurelio Valiante che, nel giugno scorso, vittima di un furto, sparò e uccise uno dei ladri, ferendone un terzo, dopo che la banda si introdusse nella sua abitazione a Foria di Centola. Per il 59enne è stata chiesta l’archiviazione sia per l’ipotesi di omicidio sia per quella di tentato omicidio: è stata riconosciuta la legittima difesa, in quanto secondo i giudici avrebbe agito per difendersi dal conflitto a fuoco sorto durante il furto. Separato, tuttavia, il procedimento per l’occultamento di cadavere. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania, al termine del rito abbreviato, ha condannato l’altro albanese coinvolto, alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

