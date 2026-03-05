Ubriaco molesta gli operai scattano sanzione e divieto di avvicinamento

Un uomo in stato di ebbrezza ha iniziato a inveire contro alcuni operai vicino alla stazione ferroviaria. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire la situazione. Sono state emesse sanzioni e un divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, che è stato allontanato dal luogo.

Momenti di tensione nei pressi della stazione ferroviaria, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha cominciato a inveire contro alcuni operai impegnati in un cantiere edile. Il cinquantenne avrebbe prima rivolto frasi offensive ai lavoratori per poi tentare di avvicinarsi con atteggiamento aggressivo. La scena non è passata inosservata e qualcuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le pattuglie delle Volanti che hanno bloccato e identificato l'uomo. Dopo gli accertamenti, è scattata la sanzione per ubriachezza molesta e il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si è verificato l'episodio.

