Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026 in Italia è boom di importazioni

A Macfrut 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, si concentra sul mondo di mango e avocado, protagonisti dell’edizione numero 43 della fiera. L’evento internazionale riunisce operatori di tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, puntando l’attenzione su questi due frutti che rappresentano un punto di riferimento importante nel settore.

"Mango and Avocado Explosion": questo il titolo dell'evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti sempre più protagonisti nel mercato globale Tutto il mondo di Mango e Avocado a Macfrut 2026. Prodotti simbolo dell'edizione numero 43 della Fiera, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, saranno i protagonisti di un evento internazionale che fa incontrare l'intera filiera, dalla produzione alla commercializzazione, analizzando tematiche agronomiche, trend di mercato, opportunità di sviluppo, sino all'analisi di veri e propri case history dalle principali realtà mondiali. Un'occasione di business per creare nuovi contatti, stringere accordi commerciali, incontrare top buyer.

