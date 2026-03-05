Tutto cambia! a Piacenza | la 50esima recita al Teatro Filodrammatici

La scena teatrale di Piacenza si prepara a celebrare un importante traguardo con la cinquantesima recita dello spettacolo Tutto cambia! che si terrà al Teatro Filodrammatici. La rappresentazione, in programma, è stata proposta numerose volte, coinvolgendo il pubblico locale in questa lunga serie di performance. La recita segna un momento di rilievo per la produzione, che ha riscosso attenzione in città.

La scena teatrale di Piacenza si prepara a celebrare un traguardo numerico preciso: la cinquantesima rappresentazione dello spettacolo Tutto cambia!. L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo alle ore 16.30 presso il Teatro Filodrammatici, sede storica della rassegna A teatro con mamma e papà. La produzione, curata dal collettivo Teatro Gioco Vita, non si limita a una semplice recita ma punta a raggiungere la cifra simbolica del mezzo secolo di repliche in questa città, dove lo spettacolo ha la luce l’anno precedente. L’evento non è isolato ma inserito in un calendario denso che include anche le repliche dedicate alle scuole dell’infanzia e primarie, previste per lunedì 9 e martedì 10 marzo alle ore 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

