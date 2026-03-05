Tutti da remoto o iperflessibilità | Test riusciti

Nel nuovo accordo sindacale, il gruppo Nestlé in Italia, con circa 2.900 dipendenti, ha confermato che la modalità di lavoro da remoto o con iperflessibilità si può considerare un successo. La decisione riguarda le modalità di lavoro adottate dall’azienda, che continueranno a essere praticate in modo strutturato. La scelta coinvolge i dipendenti e le modalità di organizzazione interna dell’azienda.

Nell’ultimo accordo sindacale il gruppo Nestlè, che in Italia conta circa 2.900 dipendenti, ha confermato il Fab working, modello di lavoro che ha preso il via nel 2023 dopo una fase di test e "mira a bilanciare la vita professionale e personale, dedicando gli spazi dell’ufficio alla collaborazione e al team building". In sostanza le giornate di possibile lavoro da casa vengono modulate con flessibilità e disegnate da ogni singolo gruppo di lavoro, "valorizzando la cultura delle performance" al di là della presenza o meno in ufficio. Una sperimentazione che, quindi, ha avuto successo, testimoniato anche dal gradimento fra i dipendenti emerso da questionari interni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

