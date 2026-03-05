Tutte le nuove Triumph in prova nell' Open Weekend del 7 e 8 marzo

Sabato 7 e domenica 8 marzo, Triumph Motorcycles organizza un Open Weekend in tutta Italia, durante il quale sarà possibile provare tutte le nuove moto della gamma 2026. L’evento coinvolge la rete di concessionari e rappresenta un’occasione per testare i modelli più recenti della casa britannica. L’iniziativa si svolge su tutto il territorio nazionale e si concentra sulle novità del prossimo anno.

L’inverno è stato lungo, ma finalmente la primavera chiama i motociclisti a risvegliare la propria passione. Sabato 7 e domenica 8 marzo, Triumph Motorcycles inaugura ufficialmente la stagione con un Open Weekend nazionale: due giorni in cui le concessionarie italiane mettono a disposizione i modelli più attesi della gamma 2026, pronti per essere ammirati e testati su strada. Perché se è vero che la scelta di una moto è anche razionale, le sensazioni in sella restano determinanti: quale occasione migliore per scoprire davvero cosa trasmette ogni modello? TRIUMPH TRIDENT 800 – Protagonista indiscussa del weekend è la nuova Triumph Trident 800, la naked che entra nel cuore del segmento roadster mid-size con un obiettivo chiaro: più sostanza, senza estremismi tecnici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

