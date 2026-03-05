Tutte le minacce della criptofinanza Gli alert degli 007

Negli ultimi tempi sono cresciuti gli avvertimenti delle agenzie di intelligence riguardo alle criptovalute, che si sono affermate come strumenti di scambio e risparmio alternativi, pur rimanendo prive di una regolamentazione ufficiale. Le autorità segnalano preoccupazioni legate all’uso di questi asset digitali in attività illecite e ai rischi connessi per i consumatori. La diffusione di queste valute digitali ha portato a un aumento di attenzione e monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Dalla vecchia alla nuova finanza, il passo è breve. Le criptovalute sono ormai una forma di scambio e risparmio parallela, benché non ancora regolamentata. Mentre l’Europa corre veloce verso l’immissione sul mercato dell’euro digitale, moneta con corso legale emessa dalla Banca centrale europea e per questo molto diversa da Bitcoin e le sue sorelle, i criptoasset si fanno piano piano largo. Non a caso gli 007 italiani hanno da tempo posato gli occhi sulle nuove forme di valuta, dedicando dello spazio nell’ultima relazione dell’intelligence italiana. La trasformazione della criptofinanza da nicchia tecnologica a componente strutturale dell’ecosistema finanziario globale impone in questo senso un radicale cambio di paradigma nella tutela della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

