Turismo | ' Pisa oltre la Torre L’ospitalità che resta' incontro a palazzo Gambacorti

A Pisa si svolge un incontro a palazzo Gambacorti dedicato al tema del turismo e dell’ospitalità, con particolare attenzione alla trasformazione della città negli ultimi anni. Si discute di come viene vissuto il centro storico e di quali cambiamenti abbiano interessato gli immobili e gli spazi pubblici. L’appuntamento si concentra sulla situazione attuale e sui mutamenti di Pisa oltre la celebre Torre.

Cosa sta succedendo a Pisa quando parliamo di ospitalità e abitare? Negli ultimi anni la città sta cambiando: nel modo in cui accoglie, nel modo in cui viene vissuto il centro storico, nel valore degli immobili e degli spazi pubblici. Venerdì 6 marzo, in sala delle Baleari di palazzo Gambacorti (ore 17.00), si terrà l’incontro 'Pisa oltre la Torre. L’ospitalità che resta', per riflettere su come sta cambiando l’ospitalità in città. Sarà un incontro dedicato a cittadini, professionisti e operatori, per capire come l’ospitalità possa diventare una risorsa per il territorio, e non solo turismo mordi e fuggi. Un momento di confronto concreto su casa, comunità e futuro della città. 🔗 Leggi su Pisatoday.it “Oltre la Torre“. Come cambia l’ospitalità a PisaNegli ultimi anni la città sta cambiando: nel modo in cui accoglie, nel modo in cui viene vissuto il centro storico, nel valore degli immobili e... Inaugurato il presepe a Palazzo GambacortiCon la tradizionale cerimonia allietata dai canti delle voci bianche del coro 'G. Tutto quello che riguarda Turismo 'Pisa oltre la Torre.... Temi più discussi: Pisa oltre la Torre. L’ospitalità che resta. Incontro pubblico sulla città e il turismo; Turismo 2025, numeri record per Pisa; Unire ristorazione, enoturismo ed etichette locali: sarà la 'Pisa Wine Week'; Quale futuro per il Turismo in Toscana?. Oltre la Torre. Come cambia l’ospitalità a PisaNegli ultimi anni la città sta cambiando: nel modo in cui accoglie, nel modo in cui viene vissuto il centro ... lanazione.it Turismo, a Pisa nel 2025 oltre un milione di arrivi, soprattutto stranieri(ANSA) - PISA, 21 FEB - Numeri record per il turismo a Pisa nel 2025 con il superamento della soglia di un milione di arrivi e oltre 2 milioni di presenze in città e sul litorale. Lo rivela una nota d ... msn.com Il Codice del Turismo prevede che, in caso di volo cancellato a causa della guerra, i viaggiatori hanno diritto a un rimborso integrale delle somme versate Cosa succede di fronte simili “circostanze inevitabili e straoerdinarie”. - facebook.com facebook Post Edited: L’olio extravergine traina il turismo del gusto x.com