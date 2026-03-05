Turismo a Confartigianato l' alleanza per i piccoli comuni con la ministra Santanché

A Roma, vicino al Colosseo, si è svolto il convegno “Artigianato e turismo sostenibile: alleanza per la competitività dei piccoli comuni” organizzato da Confartigianato. La ministra Santanché ha partecipato all’evento, che ha visto riuniti rappresentanti del settore artigianale e del turismo nei borghi italiani. L’incontro ha affrontato il ruolo del patrimonio artigianale come strumento per promuovere il turismo nei piccoli centri.

Il patrimonio artigianale italiano come strumento per rilanciare il turismo nei borghi. È l'obiettivo del convegno "Artigianato e turismo sostenibile: alleanza per la competitività dei piccoli comuni" nella sede di Confartigianato di Roma, a due passi dal Colosseo. Laboratori di sartoria, ceramica, tessile, enogastronomia e poi i cammini, le esperienze di immersione naturale, il ciclo-turismo portano i piccoli centri sotto i riflettori del sistema turismo. Aree interne, 3.834 comuni secondo i dati Confartigianato, non raggiunte dalle principali rotte commerciali ma ricche di bellezza e creatività. A suggellare il patto produttivo tra artigianato e turismo c'è la ministra Daniela Santanché: "Siamo al fianco di Confartigianato perché è proprio il piccolo che fa diventare l'Italia grande.