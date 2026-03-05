Tumore al seno il 6 marzo il Pascale scende in piazza con ecografie gratuite

Il 6 marzo, l'ospedale Pascale organizza una giornata di ecografie gratuite dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Questa iniziativa si svolge in piazza, offrendo un'opportunità alle donne di sottoporsi a controlli senza costi. Il tumore al seno rappresenta la forma più diffusa di cancro tra le donne in Italia, con circa 56mila nuovi casi ogni anno.

L’Istituto dei tumori di Napoli sarà presente in Piazza Dante, dalle 9 alle 15, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno Il tumore alla mammella è oggi la neoplasia più frequente tra le donne in Italia, con circa 56mila nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe spaventare, se non fosse accompagnato da un altro numero altrettanto significativo: oltre il 90% delle pazienti guarisce quando la malattia viene diagnosticata in fase precoce. È proprio qui che si gioca la partita più importante, quella dell’informazione e dei controlli regolari. Molto spesso, infatti, nelle fasi iniziali il tumore non dà sintomi evidenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Pascale scende in piazza con visite gratuitePortare la sanità tra le persone, nei luoghi della vita quotidiana, per trasformare la prevenzione in un gesto semplice e accessibile.

Tumore al seno, ad Amalfi 50 mammografie gratuite in piazzaL'iniziativa del Comune dopo il successo di dicembre: unità mobile operativa per le donne over 35.

Prevenzione a Napoli, il Pascale il 6 marzo in piazza Dante contro il tumore al senoLa prevenzione esce dagli ambulatori e arriva in piazza. Venerdì 6 marzo l'Istituto dei tumori di Napoli Pascale sarà in piazza Dante, dalle ore 9 alle 15, con una giornata dedicata alla prevenzione ... fanpage.it

