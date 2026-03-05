Tumore al polmone i 100 medici migliori d’Italia Dove trovarli

Un elenco di 100 medici specializzati nel trattamento del tumore al polmone è stato pubblicato, indicando i professionisti più riconosciuti in Italia. Questo elenco è stato compilato per aiutare i pazienti a trovare specialisti di riferimento a cui rivolgersi per un eventuale secondo parere. La lista evidenzia le strutture e le sedi dove operano questi medici, offrendo un punto di riferimento per chi necessita di una valutazione approfondita.

Per un paziente con tumore al polmone poter ricevere un secondo parere può essere importante, per poter orientare le scelte delle terapie. La diagnosi e i percorsi di cura, infatti, possono essere determinanti. Per aiutare chi si trova in questa condizione arriva la settima edizione della guida "I 100 Medici Eccellenti d'Italia", uno strumento pensato proprio per individuare specialisti qualificati a cui richiedere un secondo parere medico. A mettere a punto l'elenco è Alcase Italia. Ecco come funziona. L'elenco dei 100 migliori specialisti per il tumore al polmone. La selezione dei migliori medici nell'ambito del tumore al polmone è stata effettuata affidandosi a criteri scientifici, come le pubblicazioni su PubMed e h-index Scopus.