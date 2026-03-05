TS – Roma ancora senza la Joya

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a giocare contro il Genoa di Daniele De Rossi domenica alle 18. Dopo il pareggio in rimonta contro la Juventus, la squadra romana arriverà con diverse assenze e senza la presenza di alcuni giocatori chiave. La partita si svolgerà a Torino, dove la formazione giallorossa affronterà i liguri in una sfida che coinvolge molte assenze importanti.

Dopo l'amaro pareggio in rimonta subito contro la Juventus, la Roma di Gian Piero Gasperini farà visita domenica (ore 18) al Genoa di Daniele De Rossi con gli uomini contati. Nella giornata odierna Paulo Dybala, da un paio di giorni tornato in gruppo dopo un lungo stop, stava lavorando per ritornare tra i convocati ma verso la fine dell'allenamento è stato costretto a fermarsi per dolore al ginocchio. Una brutta tegola per Gasperini che, oltre all'ex bianconero, non avrà a disposizione Matias Soulè, alle prese con una fastidiosa pubalgia, il difensore Mario Hermoso, sempre a.

