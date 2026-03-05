Trump vuole usare i curdi contro Iran

Sono in corso trattative tra un ex presidente degli Stati Uniti e leader curdi in Iran e Iraq, con l'obiettivo di offrire supporto militare, tra cui copertura aerea, ai curdi iraniani che si oppongono al regime. Queste attività mirano a facilitare il controllo di alcune zone dell'Iran occidentale. Le conversazioni sarebbero in corso senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Penso abbiano commesso un grosso errore". Lo ha detto Donald Trump a Nbc news, ribadendo la propria contrarietà alla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida suprema iraniana, dopo l'uccisione del padre Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Today.it

