Trump | L' Iran? È stato tutto spazzato via gli è rimasto solo il coraggio

Il presidente statunitense ha affermato che l'Iran ha perso gran parte delle sue capacità militari, come la marina, l'aeronautica e i sistemi di rilevamento aereo, lasciando solo il coraggio. La dichiarazione si concentra sulla condizione delle forze iraniane, sottolineando l'assenza di alcune componenti chiave delle rispettive forze armate. La comunicazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di essere disposto ad appoggiare l'uccisione della nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, qualora questi si rifiutasse di accogliere le richieste degli Stati Uniti, tra cui la sospensione dello sviluppo del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Ciclone Harry, il sindaco di Riposto: «Il mare ha spazzato via tutto. Famiglie e imprese hanno perso ogni cosa e lo Stato non ha fermato nemmeno le tasse»«Quello che abbiamo vissuto con il ciclone Harry non è stata una semplice mareggiata.

Landini ha sbagliato tutto ed è rimasto soloUn anno fa Maurizio Landini annunciò la «rivolta sociale» contro il governo Meloni, in un vortice di sparate in tv e scioperi del venerdì, il suo...

Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni

Una selezione di notizie su Trump L'Iran È stato tutto spazzato via...

Temi più discussi: Trump, l’Iran e i fantasmi del passato; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Trump: 'Devo essere coinvolto in nomina nuovo leader. Khamenei jr. è inaccettabile' ... tg24.sky.it

Trump: «Io coinvolto sul successore di Khamenei, suo figlio inaccettabile». Forti esplosioni ad Abu Dhabi. Starmer invia quattro caccia in QatarL'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi su Teheran. Nelle ore precedenti l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva riferito che erano state udite ... leggo.it

Prima il Venezuela, poi l’Iran. Ma Donald Trump non sembra volersi fermare: “Anche Cuba cadrà”. Il tycoon spiega in un’intervista a Politico le strategie di strangolamento messe in campo contro l'Avana: “Abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò - facebook.com facebook

L’evoluzione di #Trump da “presidente di pace” a leader di guerra apre crepe nel mondo #MAGA e interrogativi su obiettivi e conseguenze della nuova strategia americana. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com