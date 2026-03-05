Trump | Inaccettabile il figlio di Khamenei come nuova guida suprema

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la possibile nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran, definendola inaccettabile. Trump ha escluso il nome del figlio di Ali Khamenei tra i possibili successori dell’ayatollah ucciso durante i raid di Stati Uniti e Israele a Teheran. La dichiarazione si concentra sul rifiuto della candidatura di Mojtaba Khamenei.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico che è durato circa un'ora. "Un colloquio costruttivo, molto franco e professionale. Putin ha avanzato diverse proposte per porre fine rapidamente al conflitto con l'Iran", ha reso noto il Cremlino. 🔗 Leggi su Today.it

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

Il figlio di Khamenei, Mojtaba, è la nuova Guida suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

The Iran War Isn’t Going the Way Washington Expected

