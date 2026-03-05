Trump | Figlio di Khamenei inaccettabile Voglio esser coinvolto sul successore La sfida da Teheran | Pronti a una guerra a terra – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’idea di un figlio di Khamenei come successore è inaccettabile e ha espresso il desiderio di essere coinvolto nella scelta del nuovo leader iraniano. Nel sesto giorno della guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha risposto minacciando una possibile guerra a terra. La tensione tra le parti rimane alta mentre si intensificano le dichiarazioni pubbliche.

Il presidente degli Stati Uniti, nel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran ha affermato di rifiutare un nuovo leader iraniano che prosegua le politiche di Khamenei. «Il figlio di Khamenei è inaccettabile per me. Voglio esser coinvolto nella scelta come è successo in Venezuela», ha spiegato Trump ad Axios. Intanto a dispetto di quanto riferito dai media americani le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran, per cui l’ipotesi di “boots on the ground”, ovvero una missione di terra, appare ancora lontana. Teheran minaccia di prendere di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime. 🔗 Leggi su Open.online

