Durante una recente visita a Bruxelles, Donald Trump ha rivolto critiche al premier spagnolo Pedro Sánchez, riuscendo a far salire al centro dell’attenzione la figura del politico. Accompagnato da Friedrich Merz, l’ex presidente ha attirato l’attenzione dei media europei, trasformando Sánchez, noto per le sue posizioni pacifiste, in un protagonista inatteso nel panorama politico internazionale.

La sinistra degli ignavi. Il Pd si astiene sull'antisemitismo, e pure sull'Iran non sa dove andare Bruxelles. Donald Trump, con la spalla di Friedrich Merz, è riuscito a trasformare il pacifista Pedro Sánchez in un improbabile eroe, proprio nel momento in cui alcuni paesi europei si stanno implicando nella guerra in medio oriente e nel Golfo per limitare i costi provocati dall’intervento degli Stati Uniti e dalla risposta dell’Iran. L’attacco lanciato dal presidente americano contro il premier spagnolo martedì sera, durante un incontro con il cancelliere tedesco, ha provocato un’ondata di solidarietà nei confronti di Sánchez. “Alcuni paesi europei, come la Spagna, sono stati terribili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump attacca il premier spagnolo e riesce a tramutarlo in eroe improbabile fra gli europei

Leggi anche: Vietare i social agli under 16, Musk attacca il premier spagnolo Sanchez e lo insulta: “Sporco tiranno”

Il premier spagnolo Sánchez contesta la guerra in Iran e respinge le minacce di Trump“No alla guerra!”, ha risposto il 4 marzo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Donald Trump, che l’aveva criticato per il rifiuto di...

Una raccolta di contenuti su Trump attacca.

Temi più discussi: Schlein attacca Meloni: Amica di Trump ma neanche sapeva dell'attacco all'Iran; La cautela dei leader europei sull’attacco all’Iran. Berlino informata, Roma no; Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioni; Roma avvisata dopo l'attacco, solidarietà di Meloni a leader del Golfo.

Trump contro la Spagna dopo il 'no' sull'Iran: Governo Sanchez terribile, stop accordi commercialiStoccata anche a Starmer durante il punto stampa alla Casa Bianca: Non è Winston Churchill... Dopo l'attacco all'Iran, Donald Trump coglie l'occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco M ... adnkronos.com

Trump attacca Spagna e Uk. Merz: accordi commerciali comprendano MadridIl presidente Usa ha anche detto di «non essere contento» dell’atteggiamento del Regno Unito riguardo alla guerra contro l’Iran ... ilsole24ore.com

LaPresse. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime profonda insoddisfazione per l'atteggiamento degli alleati europei in merito all'offensiva contro l'Iran, aprendo una frattura diplomatica. Dallo Studio Ovale, Trump ha attaccato duramente il Regno - facebook.com facebook

Usa, Trump riceve Merz e attacca i partner europei: “Terribili, non mi aiutano” x.com