Truffe e raggiri | i militari dell' Arma incontrano la cittadinanza per fornire strategie e consigli

Nella mattinata di giovedì 5, i carabinieri hanno incontrato i cittadini nella Sala Riode Finessi del Comune di Codigoro per discutere di truffe e raggiri. L’incontro, organizzato con la collaborazione della Cisl, ha avuto come obiettivo fornire strategie e consigli utili per riconoscere e prevenire le segnalazioni di frodi. L’evento si inserisce in un’attività di tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Prosegue l'impegno dei carabinieri nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Nella mattinata di giovedì 5, presso la Sala Riode Finessi del Comune di Codigoro, si è tenuto un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe, organizzato in collaborazione con Cisl Pensionati e Adiconsum Ferrara. I carabinieri hanno esortato i cittadini a prestare la massima attenzione ai messaggi che creano un senso di urgenza ingiustificata o che utilizzano loghi istituzionali contraffatti per aumentare la propria credibilità. È stato ribadito con fermezza che nessuna forza dell'ordine contatta i cittadini telefonicamente per richiedere pagamenti o dati personali.