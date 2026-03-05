Truffa dello specchietto a Taranto coppia di malviventi smascherata dalla prontezza di un automobilista

A Taranto, una coppia di malviventi siciliani è stata denunciata per tentata truffa dopo che un automobilista ha segnalato un tentativo di raggiro. La Polizia è intervenuta prontamente e ha sventato la “truffa dello specchietto” prima che potesse avere successo. L’intervento ha portato alla denuncia dei due uomini coinvolti.

Due persone denunciate e un'auto sequestrata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Taranto, dove una coppia di origini siciliane è stata fermata e deferita per tentata truffa in concorso. L'episodio è stato segnalato da un automobilista che ha riconosciuto il tentativo della cosiddetta "truffa dello specchietto". Due denunce a Taranto Il modus operandi della "truffa dello specchietto" Le ricerche e il rintraccio dei sospetti I precedenti e il sequestro dell'auto La posizione dei denunciati e i provvedimenti adottati Due denunce a Taranto Tutto è iniziato quando un automobilista ha contattato la Sala Operativa del 112 NUE riferendo di essere stato vittima di un tentativo di truffa mentre percorreva la strada nota come "Salina Grande".