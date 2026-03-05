Trucco pantaloncini Nasconde la droga sotto i jeans | arrestato in bici alla stazione

Un uomo è stato arrestato alla stazione mentre pedalava in bicicletta. I poliziotti hanno trovato droga e contanti nascosti in due pantaloncini indossati sotto i jeans. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, quando è stato fermato per identificazione. La scoperta ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Nascondeva droga e contanti in due pantaloncini che indossava sotto i jeans, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno scoperto: due cittadini nigeriani sono stati arrestati nei giorni scorsi ad Arezzo nell’ambito dei controlli nelle cosiddette "zone rosse" del centro cittadino, aree particolarmente sensibili dove il fenomeno dello spaccio desta maggiore allarme sociale e dove i cittadini spesso segnalano situazioni di degrado o di pericolo. Gli interventi, condotti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, hanno riguardato in particolare i pressi di Campo di Marte, zona da tempo segnalata come punto... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trucco pantaloncini. Nasconde la droga sotto i jeans: arrestato in bici alla stazione Nettuno, nasconde la droga sotto un seggiolino per bambini: arrestato 42enneNettuno, 22 gennaio 2026 – I carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato un 42enne romano, residente ad Anzio, gravemente indiziato del reato... Leggi anche: Milano, nasconde le dosi di droga sotto le foglie: arrestato