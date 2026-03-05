Troppo poco verde? | la risposta geniale di HBO alle critiche sul trailer di Lanterns

HBO Max X ha risposto alle critiche dei fan riguardo al trailer di Lanterns, uno show molto atteso, evidenziando come la mancanza di verde nel teaser abbia suscitato discussioni. Molti spettatori avevano commentato sui social, sottolineando l'assenza di colori vivaci, in particolare il verde, che rappresenta un elemento chiave dell’immagine. La replica di HBO Max X è arrivata per chiarire la propria posizione.

Mentre i fan esprimevano frustrazione per la mancanza di colore, in particolare verde, nel primo teaser dello show, l'account HBO Max X ha risposto per le rime. Non tutti i fan sono soddisfatti del trailer di Lanterns, nuova serie DC dedicata alle Lanterne Verdi, diffuso qualche ora fa. Tra le varie critiche la più diffusa riguarda la mancanza del colore verde - simbolo dei personaggi dei fumetti - nel promo, ma questa obiezione ha suscitato una risposta esilarante da parte di HBO Max. Interpretata da Aaron Pierre e dalla star di Friday Night Lights Kyle Chandler, la serie HBO segue le vicende dei poliziotti intergalattici John Stewart e Hal Jordan.