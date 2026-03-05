Tre sfumature di giallo in scena al Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia
Domenica 8 marzo alle 18:00, il Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia ad Avellino ospiterà lo spettacolo teatrale “Tre sfumature di giallo”. Si tratta di una commedia brillante che combina elementi di mistero, ironia e colpi di scena, portando in scena una rappresentazione che coinvolge il pubblico con un intreccio di situazioni e personaggi. Lo spettacolo si svolge nel contesto del quartiere di Avellino.
