Tre giovani sono entrati in un negozio di Corso Cefalonia, nel centro di Fermo, e hanno rubato alcuni coltelli e una mannaia. L’incidente è avvenuto a poca distanza da piazza del Popolo, lungo una delle strade più frequentate della città. La scena si è svolta di giorno, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini.

Fermo. Brutta aria. Brutti segnali. Un fatto che non lascia tranquilli. A due passi da piazza del Popolo, lungo Corso Cefalonia, la via più importante della città, c’è il negozio House and Co. È ricco di oggettistica da casa e da regalo. Un bel negozio, una bella vetrina. È venerdì 27 febbraio e sono all’incirca le 11,15: pieno giorno, gente in giro. Due ragazze sui 17-18 anni, forse qualcuno di più, entrano. Si avvicinano al bancone. La proprietaria è sempre accogliente e sorridente. "Desiderate?". Le giovani hanno bisogno di qualche pentola, di qualche tegame. Dicono di essere arrivate da poco a Fermo e stanno attrezzando l’appartamento preso in affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre giovani rubano in un negozio del centro mannaia e coltelli

