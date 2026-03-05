Dal primo marzo è attivo il nuovo servizio di autobus tra Gubbio e Assisi, promosso da Busitalia. Il collegamento quotidiano mira a offrire un’opzione più comoda per pellegrini e turisti che vogliono spostarsi tra le due città. La linea rafforza la connessione tra i due centri, entrambi riconosciuti come luoghi di riferimento legati a San Francesco.

È entrato in funzione dal primo marzo il nuovo collegamento autobus quotidiano tra Gubbio e Assisi, attivato da Busitalia, pensato per facilitare gli spostamenti di pellegrini e turisti, rafforzando il legame tra le due città simbolo di San Francesco. Il servizio prevede due corse al giorno: partenze da Assisi alle 8.00 e 17.00, mentre da Gubbio si parte alle 9.15 e 18.15. Nelle prime settimane il collegamento sarà attivo tutti i giorni fino al 22 marzo, in occasione dell’Ostensione delle spoglie. Dal 1° marzo al 22 marzo e dal 15 giugno al 28 agosto il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì, mentre per tutto il 2026 sarà garantito nei sabati e nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporti, si potenzia “Gubbio Link“ . Nuovo collegamento bus per Assisi

