Un tram è deragliato questa mattina a Milano e nel video si vede il tassista che racconta di aver salvato lui e i passeggeri grazie al semaforo e alle valigie. La procura ha convocato il difensore del conducente per un confronto che si tiene oggi. Nessun dettaglio aggiuntivo sull’accaduto o sulle cause dell’incidente.

La procura di Milano ha convocato per questa mattina il difensore del conducente del tram deragliato venerdì scorso con due vittime, che ora è indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colposi, e i legali di alcune delle vittime per il conferimento dell’incarico ai rispettivi consulenti in vista dell’autopsia sui corpi delle due persone che hanno perso la vita nello schianto. L’atto è un passaggio necessario per l’accertamento medico legale che si terrà nei prossimi giorni. Per il tranviere ci sarà l’avvocato Benedetto Tusa e per la compagna gravemente ferita di Ferdinando Favia, l’uomo morto sul colpo, sarà presente l’avvocato Stefano Benvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, il tassista del video: “Io e i passeggeri, salvati dal semaforo e dalle valigie”

«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato». I racconti dei passeggeri della linea 9 a Milano«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati».

Tram deraglia a Milano, rider del food delivery salvo perché si è fermato al semaforo rosso: il videoC’è un video impressionante che documenta il momento in cui il tram della linea 9 è deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto.

Tutti gli aggiornamenti su Tram deragliato.

Temi più discussi: Tram deragliato, il tassista del video: Io e i passeggeri, salvati dal semaforo e dalle valigie; Il video del tram che deraglia a Milano: si piega su un fianco, poi sull'altro e si schianta contro un palazzo; Tram deragliato a Milano, le tante foto e i video dell'incidente; Il conducente del tram deragliato a Milano: Ho avuto un malore. L'uomo morto, lo scambio e la scatola nera: cosa sappiamo.

Tram deragliato, il tassista del video: Io e i passeggeri, salvati dal semaforo e dalle valigieParla Igor, il 32enne conducente dell’auto bianca dove si trova la dash-cam che ha ripreso il terribile incidente. L’inchiesta: oggi il conferimento dell’incarico ai consulenti delle parti in causa ch ... ilgiorno.it

Il conducente del tram deragliato a Milano: Mi sono sentito male, accertamenti anche sullo scambio non attivatoHa detto di aver avuto un malore il conducente del tram deragliato il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto a Milano ... fanpage.it

#Tram deragliato a #Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare x.com

Tgr Rai Lombardia. . Tram deragliato, si attendono le analisi su scatola nera e telefono dell’autista. Malore, distrazione oppure malfunzionamento. Queste le ipotesi della procura sull’incidente che ha causato due morti e oltre 50 feriti. Il conducente è l’unico in facebook