Tram deragliato disposta l' autopsia sulle due vittime Il legale del conducente | È talmente scosso che non riesce a guardare le immagini

Un tram si è deragliato venerdì scorso in via Vittorio Veneto a Milano, causando la morte di due passeggeri. L’autopsia sui corpi di Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky è prevista per domani mattina. Il legale del conducente ha riferito che l’uomo è molto scosso e non riesce a guardare le immagini dell’incidente.

Milano, 5 marzo 2026 – Si terrà domani mattina l'autopsia su Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, i due passeggeri che sono morti nel deragliamento del tram avvenuto venerdì scorso in via Vittorio Veneto a Milano. La procura, alla presenza dei legali del tranviere indagato per disastro ferroviario ed omicidio e lesioni colposi, e della compagna di Favia, rimasta ferita, ha dato l'incarico ai suoi consulenti. I pm, oltre a voler capire il più possibile le cause della morte, desiderano accertare se la vittima straniera abbia o meno segni particolari sul corpo. Questo per essere certi della sua identità, visto lo scambio di persona per il quale era stato dato per morto un ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

