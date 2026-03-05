Tram deragliato autopsia sui due morti Il tranviere non riesce a guardare le immagini

Venerdì 6 marzo si terrà l’autopsia sui due uomini deceduti nel deragliamento di un tram avvenuto in viale Vittorio Veneto a Milano. Le vittime sono identificati come Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky. Il tranviere coinvolto nell’incidente ha dichiarato di non riuscire a guardare le immagini dell’incidente. La procedura si svolgerà in mattinata.

Lo ha detto il suo avvocato. La procura ha conferito l'incarico ai consulenti. Da capire anche se uno dei due deceduti ha segni particolari sul corpo: intanto si rintracciano ancora i suoi familiari Si svolgerà venerdì 6 marzo, di mattina, l'autopsia su Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, le due vittime del deragliamento del tram avvenuto venerdì scorso in viale Vittorio Veneto a Milano. L'avvocato del tranviere, Benedetto Tusa, ha affermato che il suo assistito è ancora molto provato e non riesce a guardare le immagini del deragliamento del tram. E ha ribadito che il conducente gli ha detto di avere accusato un malore dopo un dolore a un piede. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, le immagini della rimozione del tram deragliatoÈ stato rimosso il tram della linea 9 deragliato ieri in viale Vittorio Veneto a Milano.

