Tragico lutto per Massimo Caputi è morta la moglie Roberta | Ciao amore mio eri la mia stella polare

Il giornalista sportivo Massimo Caputi ha annunciato su Instagram la morte della moglie Roberta, scrivendo un messaggio in cui la ricorda come la sua stella polare e parla di un vuoto incolmabile lasciato dalla sua scomparsa. L’annuncio è stato pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri, 4 marzo, senza ulteriori dettagli sulla causa o altre circostanze.

"Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile". Inizia così il post che Massimo Caputi, noto giornalista sportivo, ha pubblicato su Instagram nel tardo pomeriggio di ieri 4 marzo. Così Caputi - conduttore e telecronista nato a Roma nel 1961 - ha annunciato la morte dell'amata moglie Roberta Sciubba, designer di moda. "Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi", ha continuato sul social dov'è seguito da poco più di 4.000 follower (da sempre il telecronista è molto riservato).

