tragedia a ghilarza coppia perde la vita dopo esplosione

A Ghilarza, una coppia ha perso la vita a causa di un’esplosione avvenuta in una abitazione. Le prime ricostruzioni indicano che la deflagrazione sarebbe stata causata da un malfunzionamento di una stufa a gas. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata originata dal malfunzionamento di una stufa a gas. Immediato, ma purtroppo vano, l'intervento dei soccorritori Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Ghilarza, in provincia di Oristano. Nelle prime ore di questa mattina, una coppia di coniugi pensionati ha perso la vita all’interno della propria abitazione, situata in una zona periferica del Paese, a causa di una violenta esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata originata dal malfunzionamento di una stufa a gas. A far scattare l’allarme è stato uno dei figli della coppia. Come riporta Cagliari Today, le vittime del drammatico evento, avvenuto all’interno di un’abitazione in via XVI Marzo, sono Luciano Pinna, di 80 anni, e sua moglie Antonia, di 73. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

