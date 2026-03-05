Tra ombre e metamorfosi | Tutto cambia! festeggia al Filodrammatici la 50esima recita

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Torna a Piacenza "Tutto cambia!" di Teatro Gioco Vita e proprio nella nostra città, dove lo spettacolo è nato nel 2025, taglierà il traguardo della recita numero 50. Teatro d’ombre, d’attore e immagini multimediali per la creazione con la regia e la drammaturgia di Marco Ferro, che firma anche l’ideazione ombre con Nicoletta Garioni. Appuntamento domenica 8 marzo alle ore 16,30 al Teatro Filodrammatici per la rassegna di teatro per le famiglie "A teatro con mamma e papà". Protagonista in scena Deniz Azhar Azari, attrice e performer tra parole, danza e teatro d’ombre, coadiuvata da Cesare Lavezzoli alle luci e fonica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

