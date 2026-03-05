Tra Milano e Cortina 4mila biglietti gratis | Vogliamo avvicinare le comunità all’evento

Tra Milano e Cortina sono stati distribuiti oltre 4.000 biglietti gratuiti per le Paralimpiadi Invernali, con l’obiettivo di avvicinare le comunità locali all’evento. La decisione mira a coinvolgere il pubblico e a rafforzare il rapporto tra le città e i territori ospitanti, offrendo l’opportunità di assistere alle gare senza costi. I biglietti sono stati messi a disposizione per sostenere la partecipazione delle persone nelle aree interessate.

Oltre quattromila biglietti per portare il pubblico sugli spalti delle Paralimpiadi Invernali di Milano e Cortina e rafforzare così il legame con i territori ospitanti. Visa, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, assieme all’ International Paralympic Committee (IPC) e alla Fondazione Milano Cortina 2026, annuncia una donazione per l’acquisto di più di quattromila tagliandi da distribuire tra le due sedi di gara. "I biglietti – si legge nella nota – saranno assegnati con l’obiettivo di coinvolgere il più possibile le comunità locali nelle aree che ospiteranno le competizioni". Nel dettaglio, a Milano si disputerà il torneo di Para Ice Hockey a otto squadre, mentre Cortina accoglierà le gare valevoli per le medaglie di Para Alpine Skiing, Para Snowboard e Wheelchair Curling. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Paralimpiadi, la Fondazione distribuirà 4mila biglietti gratis per vedere le gareBen 4mila biglietti gratuiti per le gare delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 offerti ai fan di Milano e Cortina.

