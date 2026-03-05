Torremaggiore lancia la ' pace fiscale' comunale | via alla definizione agevolata dei tributi

A Torremaggiore è stata avviata una nuova procedura di definizione agevolata dei tributi comunali, rivolta ai cittadini con pendenze con il Comune. L’Amministrazione ha comunicato l’apertura di questa iniziativa, che permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale senza sostenere oneri aggiuntivi. La misura si rivolge a chi ha debiti verso il Comune e vuole chiudere le pratiche in modo più semplice.

A Torremaggiore arriva una nuova opportunità per i cittadini che hanno pendenze con il Comune. L'Amministrazione ha infatti introdotto la definizione agevolata dei tributi comunali, una misura pensata per consentire ai contribuenti di mettersi in regola con i pagamenti senza dover sostenere il peso di sanzioni e interessi. L'obiettivo dell'iniziativa è offrire una soluzione concreta a chi, per ragioni economiche o personali, ha accumulato nel tempo ritardi nei versamenti. Il provvedimento consente infatti di regolarizzare le posizioni debitorie pagando esclusivamente l'importo del tributo dovuto, senza l'applicazione di sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione, maggiorazioni o penalità legate ai ritardi.