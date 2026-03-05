Torna a Verbania Graffiti dell' anima

Venerdì 6 marzo 2026 alle 10, il teatro Il Maggiore di Verbania ospiterà una nuova tappa di “Graffiti dell’anima”. Si tratta di un progetto dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, promosso dall’Automobile club Vco in collaborazione con il Lions Club Verbano Borromeo e l’Ufficio scolastico. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative legate a questa campagna di sensibilizzazione.

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 10 il teatro Il Maggiore di Verbania ospiterà una nuova tappa di "Graffiti dell'anima", il progetto dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promosso dall'Automobile club Vco in collaborazione con il Lions Club Verbano Borromeo e l'Ufficio scolastico provinciale del Vco.Dopo le significative esperienze degli anni scorsi, che hanno visto l'iniziativa fare tappa prima a Domodossola e successivamente a Omegna con una partecipazione attenta e coinvolta di...

