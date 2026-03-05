Torino incidente in tangenziale nord | c’è un morto

Questa mattina intorno alle 6, sulla tangenziale nord di Torino in direzione sud, all’altezza dell’uscita di corso Regina, si è verificato un grave incidente stradale. Dalle prime informazioni, si segnala un decesso a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud, all'altezza dell'uscita di corso Regina. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati due mezzi. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. Nell'impatto un uomo ha perso la vita. Una seconda persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Gravi le ripercussioni sul traffico. L'uscita è obbligatoria a Venaria con forti disagi alla circolazione in direzione sud e rallentamenti in direzione nord.