Torino due club stranieri tra Lazaro e il rinnovo | ESCLUSIVO

A Torino, Valentino Lazaro sta contribuendo alla squadra anche questa stagione, mentre l’esterno austriaco ha il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore interessa a club della Premier League e della Ligue 1, secondo fonti esclusive. La società granata deve decidere se rinnovare o meno il contratto di Lazaro, che rappresenta una figura chiave per la formazione.

L’esterno austriaco è in scadenza di contratto a giugno con i granata, piace in Premier League e in Ligue 1 Anche in questa stagione Valentino Lazaro sta dando il suo contributo alla causa del Torino. Per Marco Baroni prima e Roberto D’Aversa adesso si tratta di un jolly sulle fasce e infatti delle 29 presenze totalizzate finora tra Serie A e Coppa Italia, 15 volte a giocato a destra e 14 a sinistra. A tre mesi dalla scadenza del contratto, però, c’è da iniziare a pensare al futuro. Lazaro in azione contro la Roma (foto Ansa) – Calciomercato.it La società di Urbano Cairo è soddisfatta del rendimento del nazionale austriaco che allo soglia dei 30 anni (che compirà il prossimo 24 marzo, ndr) sembra poter garantire ancora diverse stagioni a buon livello. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

