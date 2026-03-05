topa di campagna topa di citta’ con lucia arrigoni

Lucia Arrigoni, comica italiana nota per le sue apparizioni su RAI2, ha raccontato in un monologo autobiografico il suo passaggio dalla provincia di Belluno alla vita diurna di Roma. Durante lo spettacolo, con tono ironico, ha descritto le differenze tra la campagna e la città, condividendo aneddoti e impressioni legate alla sua esperienza personale. La performance si è svolta davanti a un pubblico di spettatori interessati.

Lucia Arrigoni, comica italiana già vista su RAI2, nel suo monologo autobiografico racconta con ironia il suo viaggio dalla provincia di Belluno alla vita frenetica di Roma. Tra infanzia, adolescenza, relazioni e liberazione personale, lo spettacolo riflette con comicità intelligente sulla condizione della donna in Italia e sul circo mediatico che la circonda. Uno show di stand up comedy divertente, attuale e liberatorio, dove ridere diventa un atto di ribellione.

