Gli industriali chiedono che toghe e carriere siano separate e insistono su processi giudiziari giusti e rapidi. Durante un dibattito aperto, si sono confrontati senza usare insulti o slogan, a differenza di quanto spesso avviene nella campagna referendaria. La discussione si è svolta in modo diretto, senza approfondimenti su cause o motivazioni, e si è conclusa senza opinioni personali.

Un dibattito franco che non scade, come troppo spesso sta accadendo nella campagna referendaria, in insulti e slogan. E senza nascondere i problemi, sia provenienti dalla politica che dalla magistratura, che riguardano il sistema giudiziario italiano. Ma la cura è questo referendum? Questa la domanda attorno a cui si sono confrontati il sostituto procuratore della Repubblica presso la Dda di Napoli Henry John Woodcock ed Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera. Per il primo, ovviamente, la risposta è «no» perché «la riforma Nordio non affronta i problemi reali della giustizia». Per il secondo, invece, la risposta è «sì» perché con la modifica costituzionale «sarà garantito un giusto processo con parità tra accusa e difesa». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Toghe e carriere separate, l?appello degli industriali: «Processi giusti e rapidi»

In Europa le carriere sono già separateA uno sguardo complessivo dello sviluppo del processo penale in Italia, le odierne battaglie dei sostenitori del No appaiono davvero poco fondate,...

Massimo D'Alema, la bicamerale e le carriere separateOrgogliosamente ostinato nelle sue abitudini, Massimo D’Alema non ha voluto mancare all’appuntamento con la sorpresa annunciando, fra mostre e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Toghe e carriere separate l appello....

Temi più discussi: Io magistrata so bene quanto servano le carriere separate e il sorteggio al Csm; Referendum. Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte. Ecco la riforma; Separazione delle carriere: punti giuridici a favore e confutazione assurdità a sfavore; Toghe, il sì alla riforma e lo scoop su Vassalli: Dividere pm e giudici.

Referendum. Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte. Ecco la riformaCarriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta ... ansa.it

Toghe, il sì alla riforma e lo scoop su Vassalli: «Dividere pm e giudici»«Mi sta dicendo, in poche parole, che la volontà del Parlamento non è sovrana?», chiede il giornalista inglese Torquil Dick Erickson. «È una ... ilmattino.it

Mantovano smonta il No «Nuovo Csm per sanzionare la sciatteria di certe toghe» x.com

Liberiamo la giustizia da quelle toghe rosse che giudicano non secondo la legge ma secondo la propria ideologia. Il 22 e 23 marzo votiamo Sì al Referendum. facebook